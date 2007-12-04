Шахту імені Засядька затоплять водою

За результатами засідань технічних рад на шахті імені О.Засядька в Донецьку ухвалено рішення затопити аварійну виробку, в якій сталися три вибухи.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної гірничорятувальної воєнізованої служби в Донецьку, планується затоплення виробок аварійного горизонту пласта L1.

Зараз у шахті перебувають 5 робітників шахти, які контролюють стан стволу і водовідливу. Ще два відділення рятувальників здійснюють контроль шахтного повітря.

У штабі також уточнили, що сьогодні вночі було припинено подачу в шахту газоподібного азоту. Загалом на аварійну ділянку бути подано більш як 360 тис. кубометрів азоту.