В школі, куди ходять діти Ющенка, навчають досвіду пропаганди по Гітлеру

У найпрестижнішій українській столичній школі Pechersk School International, відомій в першу чергу тим, що її відвідують доньки президента країни Віктора Ющенка Софійка і Христинка, - скандал. Учням десятих класів викладач історії, географії та економіки містер Шинкенс дав домашні завдання — вжитися в образ нациста і створити передвиборчий образ всесвітньо відомого тирана і фашиста Адольфа Гітлера так, щоб за цю особу проголосував народ. Зараз учбовий заклад і справді нагадує передвиборчий штаб: на шкільних стінах висять плакати із зображенням фюрера і що пістрявіють чорно-червоними написами німецькою мовою "Вибирайте Гітлера!", "Робота дає миску юшки" "Хліб. Робота. Батьківщина. Ми створюємо Велику Німеччину! Вибери рятівника Гітлера!!!", а в класах валяються листівки зі свастикою.

Відомий український бізнесмен, власник спортивного клубу "Акваріум" Гарік Корогодський, чиї діти навчаються в Pechersk School International, розповів: "Викладачі відстоюють, що все знаходиться в рамках програми навчання, і що це нормально. Мета вчителів ніби-то гуманна - дати завдання написати пропаганду фашизму, а потім, через місяць, пояснити, що це погано. Але я з цим методом навчання категорично незгодний. У мене там в 11 класі вчиться син, а в 10-му дочка. І ці кошмарні плакати висять прямо у них в класах!"

Донька бізнесмена, десятикласниця Ліза Корогодська пішла на рішучі заходи, щоб відстояти свою думку, а також право не бачити свастику в рідному кабінеті: дівчина категорично відмовляється заходити в клас, де знаходиться "агітка" і заради своїх принципів пропускає заняття історії: "Містер Шинкенс - мій класний керівник. Він же викладає у мене і історію. У нас з ним конфлікт, через те, що я відмовилася виконувати домашнє завдання на тему пропаганди Гітлера: малювати "агітплакати" і писати твір, що "прославляє" фюрера. У нас є таке правило в школі - кожен ранок відзначати свою присутність у класному журналі. Так от я заходжу в клас, говорю, що я є, а потім виходжу з класу і більше не з`являюся навіть на такому предметі, як історія. Однозначно "енки" вплинуть на мій атестат. Можливо, вчитель історії мені поставить низькі оцінки за семестр, але я ні за що не піду назад", - сказала Ліза. За словами школярки, відмова від виконання домашнього завдання вплинула і на відносини з однокласниками, які дивляться на дівчину як на "не від світу сього".

Міносвіти вже організувало спецкомісію з вивчення методу викладання в Pechersk School International, проте результати будуть тільки через кілька днів. Вдалося дізнатися тільки попередню інформацію — відбулася бесіда з директором школи Стівом Александер (Steve Alexander), проте членам комісії з шкільними вчителями зустрітися не вдалося: "Діти вивчають усесвітню історію, і їм було дано завдання створити образ виборів того часу, коли до влади прийшов Гітлер. Так все пояснив директор. Проте факт залишається фактом: батьки відразу після цього випадку забрали одну дитину з цієї школи". На момент верстки, керівництво школи від будь-яких коментарів відмовлялося.

Печерська міжнародна школа — найпрестижніша школа країни. Вартість навчання — 12 тисяч доларів на рік. Викладання йде іноземними мовами. Розмовна — англійський. При школі є басейн. Учням возять обіди з французького ресторану. Контингент учнів — діти послів, найбільших бізнесменів, українських політиків.

Ксенія Гришина, Ірина Соломко, Сегодня