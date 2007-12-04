На Прикарпатті ветерани радянської армії і УПА ”розкурять люльку миру”

На Прикарпатті День Збройних Сил України спільно відзначатимуть ветерани радянської армії і ветерани Української Повстанської Армії.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському військовому комісаріаті.

Зокрема, спільне урочисте зібрання відбудеться 5 грудня у Народному домі №1 міста Івано-Франківська. Сюди мають намір прийти ветерани радянської армії, афганської війни, українського козацтва, ветерани УПА та діючі військовослужбовці місцевого гарнізону. Для нагородження кращих військовослужбовців міська влада виділила майже 16 тисяч гривень.

У військкоматі стверджують, що запрошення і бажання взяти участь у спільному професійному святі захисників Вітчизни висловили голови усіх згаданих ветеранських організацій. За словами старшого офіцера майора військкомату Тараса ШКРАБІЯ, «усі вони сприймають День Збройних Сил України як рідне і шанобливе свято».

«Незважаючи на різний колір форми і час призову, усі вони прагнули одного – миру своїй державі і доклали чимало зусиль для розбудови того, що зараз називається Українським військом», - наголосив він

Довідка УНІАН. День Збройних Сил України відзначатиметься 6 грудня.