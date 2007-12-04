Катерина Ющенко: нацистські символи у школі на Печерську слід заборонити

Катерина ЮЩЕНКО заявила, що вона дуже стурбована скандалом навколо уроку історії, який відвідували учні 10-го класу Печерської міжнародної школи, серед яких є діти багатьох українців, іноземних дипломатів та інших іноземців.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби К.ЮЩЕНКО з приводу ситуації, що склалася у Печерській міжнародній школі.

Нагадуючи, що йдеться про викладача старших класів, який використовував нестандартні методи для викладання учням жахів тоталітаризму взагалі та Голокосту зокрема, прес-служба повідомляє: “Катерина ЮЩЕНКО переконана, що вимагати від підлітків відтворення фашистських символів є абсолютно неприйнятним, попри всі навчальні наміри. Це особливо недопустимо в країні, яка найбільше постраждала від жахів фашизму та комунізму”.

У заяві прес-служби також вказується, що К.ЮЩЕНКО та її родина сподіваються, що адміністрація школи та батьківський комітет швидко проведуть належні заходи для запобігання таких недоречних та неприйнятних методів викладання у майбутньому.

“Хоча діти родини ЮЩЕНКІВ, які навчаються у молодших класах, не відвідували цей урок, Катерина ЮЩЕНКО категорично проти того, щоб вони могли бачити плакати з будь-якими тоталітарними символами”, - підкреслюється у заяві.

При цьому в документі зазначається, що якщо адміністрація школи не вчинить відповідних дій, родина ЮЩЕНКІВ розгляне питання про переведення дітей до іншого навчального закладу.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» (№275 від 4.12.2007 р.) повідомила, що вчителі київської Печерської міжнародної школи пропонують учням спробувати себе як пропагандистів нацизму. «Учням десятих класів викладач історії, географії і економіки містер ШИНКЕНС дав домашнє завдання - вжитися в образ нациста і створити передвиборний образ всесвітньо відомого тирана і фашиста Адольфа Гітлера так, щоб за цю особу проголосував народ», - зазначає видання.

За даними газети, «зараз навчальний заклад і насправді нагадує передвиборчий штаб: на шкільних стінах висять плакати із зображенням фюрера, що пістрявіють чорно-червоними написами німецькою мовою "Обирайте Гітлера!", "Робота дає миску юшки", "Хліб. Робота. Батьківщина. Ми створюємо Велику Німеччину! Обери рятівника Гітлера!!!", а по класах валяються листівки зі свастикою». При цьому, окрім публікації, газета наводить відповідні фотознімки.

Видання вказує, що це «найпрестижніша і найдорожча школа країни,… відома в першу чергу тим, що її відвідують дочки Президента країни Віктора ЮЩЕНКА Софійка і Христинка», і додає, що на момент верстки сьогоднішнього номера керівництво школи від будь-яких коментарів відмовлялося.