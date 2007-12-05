Україна розкаже про ”проміжний результат” боротьби з корупцією

Україна доповість Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO) про проміжні результати виконання антикорупційних рекомендацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, 4-7 грудня 2007 року в місті Страсбург (Франція) відбудеться 35-те пленарне засідання GRECO, у ході якого відбудуться читання проміжних звітів держав-учасниць, у тому числі й України, щодо виконання антикорупційних рекомендацій GRECO.

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що делегацією України, що складається з представників Мін‘юсту, буде надано проміжний звіт щодо виконання нашою державою рекомендацій GRECO, складених за результатами першого та другого раундів оцінки.

Міністр нагадав, що згаданий звіт складається з 25 рекомендацій GRECO загального та спеціального характеру. Україна повинна прозвітувати про виконання цих рекомендацій через 18 місяців з дня їх затвердження, тобто до вересня 2008 року.

У ході 35-того засідання GRECO Україна планує, зокрема, прозвітувати щодо рекомендації Групи держав проти корупції, в якій зазначається необхідність розробки та прийняття детального плану дій з реалізації національної антикорупційної стратегії. Такий план дій має стати предметом міжнародної експертизи та врахувати можливу співпрацю і допомогу з боку міжнародної спільноти.

Україна має намір поінформувати про виконання зазначеної рекомендації. Зокрема, про затвердження розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року. У вказаному плані передбачено низку заходів, направлених на реалізацію Концепції Президента України з урахуванням рекомендацій GRECO, наданих Україні.

Як повідомлялося, оціночний звіт GRECO за результатами першого та другого раундів оцінки щодо стану корупції в Україні та антикорупційної політики, яка здійснюється державою, було оприлюднено у листопаді 2007 року. Звіт розміщено на офіційному сайті Мін’юсту (www.minjust.gov.ua).

Україна приєдналась до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.

GRECO утворено Радою Європи з метою покращення можливостей країн-членів групи боротися з корупцією, дотримуватись ухвалених державами рішень, а також вживати відповідних антикорупційних заходів.