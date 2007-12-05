Секретаріат Президента не погоджується, що 300 тисяч дітей не ходять в школу

Секретаріат Президента України має намір витребувати у Центрі новин Організації Об`єднаних Націй інформацію про розрахунки, відповідно до яких в Україні понад 300 тисяч дітей молодшого шкільного віку не мають доступу до освіти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави із посиланням на керівника Головної служби гуманітарної політики та з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента Олександра БИСТРУШКІНА.

«Нас здивувала теза, що Україна, Росія і Туреччина лідирують у регіоні за кількістю дітей молодшого шкільного віку, які опинилися поза системою освіти. У кожній з цих країн нараховується більше 300 тисяч таких дітей. У нас, за всіма нашими даними, такої цифри немає», – сказав О.БИСТРУШКІН, посилаючись на доповідь ЮНЕСКО, присвячену ситуації з освітою в світі.

За його словами, згідно з даними Міністерства освіти і науки та Державного комітету статистики України, станом на 1 вересня 2006 року, кількість дітей від 6 до 18 років, які не здобувають повну загальну середню освіту, становить 46 тисяч 395 осіб, з них – 11 тис. 925 дітей не відвідують освітні заклади за станом здоров’я, 13 тис. 999 – з інших причин.

«Ми будемо звертатись до Центру новин ООН з тим, щоб вони надали нам джерела інформації і систему обрахування. Тому що це нас турбує. Це престиж держави. Наше професійне завдання, якщо вони виявили таких дітей, докласти всіх зусиль, щоб цієї проблеми у нас не було», – підкреслив О. БИСТРУШКІН.

Загалом, в Україні нараховується 5 млн. 433 тис. 485 дітей віком від 6 до 18 років, з яких 98,9% (5 млн. 373 тис. 557) здобувають повну середню загальну освіту.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Центр новин ООН розмістив інформацію про доповідь ЮНЕСКО, присвячену огляду ситуації з освітою в світі. У доповіді зазначалося, що найкращі показники щодо забезпечення доступу до освіти та її якість у Норвегії. За нею йдуть Великобританія, Словенія, Швеція, Республіка Корея та Італія.

Крім того, автори доповіді зазначили, що за окремими показниками низка країн СНД далека від успіху. Так, Росія, Україна і Туреччина «лідирують» у регіоні за кількістю дітей молодшого шкільного віку, що опинилися поза системою освіти. У кожній з цих країн налічується понад 300 тис. таких дітей.