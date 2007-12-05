Президент ініціює створення Національної конституційної ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює створення Національної конституційної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на нараді з представниками асоціацій та органів місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що 2008 рік має стати роком конституційної реформи в Україні.

Глава держави наголосив, що Національна конституційна рада має стати аполітичним інститутом, до якого мають увійти у тому числі представники органів місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО визначив головну мету цієї ради – вона має запропонувати політичним силам і нації новий проект Конституції України, який гармонізує відносини у системі влади і збалансує їх.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, окремим блоком у проекті нової Конституції має стати розділ, присвячений реформуванню місцевого самоврядування. Зокрема, за словами глави держави, необхідно зробити органи місцевого самоврядування самодостатніми і забезпечити фінансову самостійність. В.ЮЩЕНКО закликав керівників місцевого самоврядування до активної участі у цьому процесі.

На переконання Президента, 2008 рік буде роком напрацювання нової редакції Конституції.

В.ЮЩЕНКО заявив, що він гарантує демократичний і прозорий процес проведення конституційної реформи. За його словами, він не хотів би, щоб ні український парламент, ні громадськість не були ізольовані від цього процесу.

«Жодна інституція не повинна бути поза цим процесом», - зазначив глава держави, висловивши сподівання, що в Україні є демократичні інструменти для проведення діалогу з цього приводу. «Нам не потрібно гармати тягнути на Грушевського, ми володіємо діалогом»,- сказав В.ЮЩЕНКО.