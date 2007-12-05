Держгірпромнагляд: треба створювати безпечні умови праці або закривати шахти

Голова Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду Сергій СТОРЧАК вважає, що сьогодні "питання стоїть руба – або закривати шахти, або створювати безпечні умови праці".

Про це він заявив у Донецьку на нараді з керівництвом вугільних підприємств, повідомили УНІАН в прес-службі теруправління Держгірпромнагляду по Донецькій області.

"Сьогодні вугільна галузь підійшла до певного рубікону. Питання стоїть руба: або закривати шахти, або створювати там безпечні умови праці", - сказав С.СТОРЧАК.

Як позитивний приклад вирішення цієї проблеми іншими країнами він навів досвід США, де більше 30 років тому прийняли програму безпеки вугільної галузі.

"Головне, що вони змогли, - це змінили відношення суспільства до проблем безпеки. І в нашому суспільстві безпеку виробництва потрібно також зробити пріоритетом номер один”, - зазначив голова Держгірпромнагляду.

Він також акцентував, що в Україні є приклади підприємств, де питання безпеки на виробництві ставиться вище за обсяги видобутого вугілля або виплавленої сталі. Такими підприємствами С.СТОРЧАК вважає Миколаївський глиноземний завод, шахту "Красноармійська-Західна" і шахтоуправління "Донбас".

Звертаючись до керівників шахт, С.СТОРЧАК висловив упевненість, що "перебування безпеки на шахтах, якими ви керуєте, на 100 відсотків залежить від вас". "Тому починати потрібно з себе", - підкреслив С.СТОРЧАК.

Він вимагає від технічних директорів і головних інженерів шахт повідомляти державним інспекторам про факти, коли власник примушує шахтарів працювати, не зважаючи на загазованість і порушення режиму провітрювання або інших вимог безпеки.

"Наша реакція буде миттєвою. Ми негайно виведемо людей на поверхню і врятуємо їхні життя. У решті решт, ми врятуємо вас від відповідальності, а підприємство - від руйнівних наслідків аварії", - заявив голова Держгірпромнагляду.