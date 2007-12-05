Карпачова підписала договір з профспілками

Федерація профспілок України та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА підписали багаторічну Угоду про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на третьому засіданні Ради Федерації профспілок України документ урочисто підписали голова ФПУ Олександр ЮРКІН та Уповноважений ВРУ з прав людини Н.КАРПАЧОВА

На брифінгу Омбудсмен зазначила, що угоду підписано з метою поєднання парламентського і громадського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини, захисту трудових прав членів профспілок.

Документ передбачає співпрацю протягом найближчих 5 років, а крім того, передбачає продовження дії угоди на такий самий термін і на тих самих умовах при згоді на це обох сторін-підписантів.

Н.КАРПАЧОВА повідомила, що згідно з документом, відтепер ФПУ буде офіційно надавати Уповноваженому ВР з прав людни інформацію по цілому спектру соціально-економічних прав людини, зокрема, про порушення трудових прав працівників, у тому числі про незаконні звільнення, несвоєчасне отримання зарплати, з питань безпечних умов праці, забезпечення житлом, рівня життя тощо.

Крім того, за її словами, разом з профспілками буде проводитись моніторинг дотримання соціально-економічних прав, тоді як раніше це були лише окремі акції.

Угодою передачається, зокрема, що раз на рік ФПУ надаватиме також інформацію про правову допомогу членам профспілок у здійсненні громадського контролю з додержання законодавства і виявлення порушень.

“Сьогодні навіть самі захисники профспілок незахищені. Є політичні переслідування за профспілковою ознакою, є сьогодні випадки погромів офісів, де працюють профспілки. У цих випадках ми зобов’язуємося об’єднувати наші зусилля, щоб захищати тих, хто сам зобов’язаний надавати такий профспілковий захист нашим громадянам”, - наголосила Н.КАРПАЧОВА.

Вона зауважила, що угода передбачає також відпрацювання спільних позицій із законопроектів, зокрема, щодо затвердження нового Трудового кодексу України, законопроекту про соціальний діалог, який пов’язаний з нормами щодо погодження цін і тарифів на послуги, оплати праці тощо.

Н.КАРПАЧОВА повідомила, що спільними зусиллями з профспілками вони будуть добиватися створення спеціалізованих судів, зокрема, трудових судів для вирішення конфліктів між роботодавцями і найманими працівниками.

Також буде проведено спільну роз’яснювальну роботу щодо необхідності оформлення саме трудових договорів між роботодавцем і працівником, а не цивільно-правової угоди, яка не дає ніякого захисту.

Спільні зусилля також будуть спрямовані, за інформацією Омбудсмена, на сприяння створенню профспілкових об’єднань у тих країнах, куди здебільшого виїхали трудові мігранти з України.