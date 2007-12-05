Косово готове проголосити незалежність в односторонньому порядку на початку 2008 року.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUobserver”, про це заявив виданню прем`єр-міністр Косово Агім ЧЕКУ.

“Ми не хочемо приймати будь-якого продовження дискусій та затримок з декларацією”, - заявив він напередодні завершення визначеної ООН дати щодо пошуку вирішення Косовського питання – 10 грудня.

Прем’єр Косово зауважив, що декларація “буде ухвалена відповідно до бачення” Брюсселя у січні або лютому.

Видання також повідомляє з посиланням на дипломатичні джерела про те, що Єврокомісія звернулася неформально до країн-членів ЄС з проханням використати дипломатичні канали для того, щоб проголошення незалежності, у будь-якому випадку, не відбулося раніше проведення у Сербії президентських виборів, запланованих на 20 січня і 3 лютого (другий тур).

За даними видання, один зі сценаріїв розвитку подій, що розглядається у ЄС, передбачає, що Пріштіна зможе оголосити незалежність Косово як результат “скоординованої” процедури з міжнародним співтовариством, незважаючи на відсутність формального рішення про це ООН. Разом з проголошенням незалежності Косово одразу має імплементувати пропозиції, викладені у “дорожній карті” Спеціального посланника ООН Мартті АХТІСААРІ, зокрема, щодо захисту національних меншин та передачі командування над цивільною та поліцейською місією у Косово до ЄС.

При цьому Євросоюз може лише формально “взяти до уваги” проголошення Косово незалежності, залишивши за країнами-членами право визнавати чи не визнавати це рішення, як це було у ситуації з Чорногорією.

Видання також зазначає, що на сьогодні у ЄС поки відсутня єдина позиція щодо майбутнього Косово. Зокрема, Румунія та Кіпр найбільше не сприймають можливість проголошення незалежності Косово без узгодження цього рішення з ООН. Словаччина поки не визначилася зі своєю позицією.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ уже закликав усі країни-члени визначити єдину позицію щодо майбутнього статусу Косово.

“Американці мають позицію, росіяни мають позицію. Я сподіваюсь, що європейці також матимуть позицію”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, презентований на початку року план М.АХТІСААРІ передбачає поступове надання незалежності Косово. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв та прагнень в інших регіонах із “замороженими” конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров’я.