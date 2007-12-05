20 грудня Кабмін завалять жіночими листами

18-20 грудня до Кабінету Міністрів України передадуть листи від жінок, які потерпають від домашнього насильства.

Як повідомила на прес-конференції у Львові голова незалежної міжнародної правозахисної організації «Міжнародна амністія» в Україні Наталія ДУЛЬНЄВА, листи збирали упродовж 2007 року в ході загальнодержавної акції «Лист до уряду», мета якої – домогтися від держави створення мережі притулків для постраждалих від насильства, повідомляє ЗІК.

За словами Н.ДУЛЬНЄВОЇ, усі міжнародні документи говорять про те, що держава повинна надати жертвам насильства притулки. «Адже, коли жінку посеред ночі виганяє з хати чоловік, то вона повинна кудись піти... Ми повинні за державні кошти у державі створити мережу притулків для осіб, які стали жертвами насильства», – сказала вона.

Н.ДУЛЬНЄВА розповіла, що 27 листопада 2006 року Рада Європи спільно з урядами і парламентами 46 країн розпочала загальноєвропейську кампанію боротьби з домашнім насильством. І, оскільки Україна також є членом Ради Європи, то вона, перш за все, мала призначити осіб в уряді та парламенті, які б відповідали тут за організацію цієї кампанії. Окрім того, за словами Н.ДУЛЬНЄВОЇ, для цього потрібно було б залучити представників неурядових жіночих організацій, юристів, експертів для розробки відповідного плану дій в Україні. «Але рік минув, а нічого ще не зроблено. І коли Україна звітується перед Радою Європи про те, що тут є демократія, то насправді тут нічого не зроблено. Тут немає плану дій, не призначено відповідальних осіб в уряді та парламенті. І це один з моментів, забезпечення якого ми будемо вимагати від уряду та від парламенту України», – заявила вона.