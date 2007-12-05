Підлеглі Табачника ввели свого шефа в оману

Служба безпеки України спростовує інформацію про блокування імпорту метадону, необхідного для запровадження в Україні замісної терапії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО, коментуючи вчорашню заяву віце-прем’єр-міністра України Дмитра ТАБАЧНИКА з цього приводу.

«Ця інформація не відповідає дійсності», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

За її словами, у листопаді Міністерство охорони здоров’я надало СБУ документи про поставки в Україну метадону. Служба безпеки розглянула цей документ, і було вирішено направити його у зворотному напрямку – у МОЗ, оскільки у документі були технічні неточності.

Однак після з’ясування всіх питань СБУ 29 листопада направила у Кабінет міністрів лист-погодження на ввезення метадону для замісної терапії в Україну.

М.ОСТАПЕНКО припустила, що підлеглі віце-прем`єр-міністра України Дмитра ТАБАЧНИКА ввели його в оману і надали йому неточні відомості.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня на нараді щодо ефективної протидії ВІЛ-інфекції і СНІДу в Україні Д.ТАБАЧНИК заявив, що позиція СБУ та Міністерства внутрішніх справ щодо ввезення метадону може призвести до того, що Глобальний фонд боротьби з ВІЛ/СНІД (ГФ) відмовиться фінансувати програму протидії ВІЛ/СНІДу в Україні.

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що ГФ направив Україні попередження про припинення фінансування нової програми по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, якщо українська влада не запровадить замісну терапію із застосуванням дешевого метадону і гідрохлориду.

Говорячи про персональну відповідальність, на якій в ході наради наголошував Президент, Д.ТАБАЧНИК зауважив, що на сьогодні проект рішення уряду про запровадження замісної терапії вже розроблений, але схвалення відповідної програми блокується через позицію СБУ і зауваження МВС.

Довідка УНІАН. Україна і Глобальний фонд з питань боротьби з СНІДом, туберкульозом і малярією в серпні 2007 року підписали угоду про фінансування нової програми протидії ВІЛ/СНІДу в Україні на 2007-2012 роки в обсягу 150 млн. дол.