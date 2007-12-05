Суспільству запропонують ”технологію прийняття нової Конституції”

Громадянський конституційний комітет розпочинає загальнонаціональну громадянську кампанію щодо ухвалення нової редакції Конституції України.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН член Громадянського конституційного комітету Ігор КОЛІУШКО.

За його словами, на сьогодні у “кризових ситуаціях” чинна Конституція не у повній мірі виконує свою роль і тому потребує змін. “Конституція має бути документом, який встановлює правила функціонування всієї влади у суспільстві”, - сказав він.

І.КОЛІУШКО повідомив, що ГКК хоче запропонувати суспільству “технологію прийняття нової Конституції”, яка передбачає скликання Конституційної Асамблеї як робочого органу, який має опрацювати проект Основного Закону.

Члени ГКК впродовж наступних місяців мають намір проїхати регіонами України для обговорення “Зеленої книги української конституційної реформи”, у якій викладено перелік проблем, які виникають при реалізації норм чинної Конституції України.

І.КОЛІУШКО повідомив, що за результатами громадських обговорень планується сформувати робочу групу, яка підготує на основі “Зеленої книги” “Білу книгу” з переліком пропозицій з вирішення проблем реалізації чинної Конституції.

“Лише після обговорення такого документа з громадськістю можна буде перейти до опрацювання конкретних пропозицій щодо змін до Конституції. Тоді буде видно, як доцільніше поступити: чи вносити окремі зміни у Конституцію, чи пропонувати прийняття Конституції у новій редакції”, - сказав І.КОЛІУШКО.

За словами члена ГКК Віктора МУСІЯКИ, Громадський конституційний комітет запропонує Верховній Раді законопроект щодо внесення змін і доповнень до чинної Конституції, які передбачатимуть ухвалення нової редакції Конституції через Конституційну Асамблею. У разі відмови парламентаріїв йти таким шляхом комітет запропонує суспільству легітимний варіант проведення конституційної реформи шляхом розробки і прийняття цілісного тексту Основного Закону Конституційною Асамблеєю та затвердження її на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою.

Як сказав ще один член ГКК Олексій ГАРАНЬ, передбачається, що делегати обраної громадянами Конституційної Асамблеї мають бути позбавлені права обиратися до будь-яких органів державної влади протягом наступних 10 років.

За словами членів ГКК, комітет відкритий до приєднання представників наукових установ, громадських організацій та інших активістів.