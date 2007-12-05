Єврокомісія стане на захист громадян ЄС у третіх країнах

Європейська комісія має намір посилити консульський захист громадян країн-членів ЄС під час їхнього перебування у третіх країнах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухвалених на сьогоднішньому засіданні Єврокомісії Плані дій на 2007-2009 роки та рекомендаціях Єврокомісії.

У комюніке щодо Плану дій на 2007-2009 роки Єврокомісія зазначає, що на сьогодні усі країни-члени ЄС мають свої представництва лише у трьох країнах: Китаї, Росії та США. При цьому, за даними Єврокомісії, у 18 країнах світу взагалі немає представництв країн-членів ЄС, у 17 країнах існують представництва лише однієї з 27 країн-членів, ще в 11 – двох країн-членів.

Єврокомісія зазначає, що до таких країн, де немає або майже немає консульських представництв країн-членів ЄС, відносяться, у тому числі, популярні туристичні маршрути, такі як Багами, Барбадос, Мадагаскар, Мальдіви і Сейшели. При цьому, за даними Євростату, громадяни ЄС здійснюють щорічно до 80 млн. поїздок до третіх країн, а близько 7 млн. європейців щорічно здійснюють поїздки до країн, де немає дипломатичного чи консульського представництва їхньої країни проживання.

Єврокомісія також звертає увагу на положення статті 20 Угоди ЄС, згідно з якою громадяни будь-якої країни-члена ЄС мають право отримати консульську допомогу у будь-якій консульській чи дипломатичній установі будь-якої країни-члена ЄС за кордоном у випадку необхідності, як для вирішення персональних проблем (викрадення чи втрата паспорта, інших документів тощо) так і у випадку глобальних катастроф (наприклад, цунамі на Південному Сході у 2004 році) чи військових дій (війна у Лівані в 2006 році).

Єврокомісія зазначає, що, за даними дослідження громадської думки, проведеного у 2006 році, лише 23% європейців знають про це право. У зв’язку з цим Єврокомісія у своїх рекомендаціях пропонує країнам-членам у паспортах для громадян ЄС цитувати положення статті 20 Угоди ЄС з метою кращого інформування громадян щодо можливостей з отримання консульського захисту у третіх країнах. Єврокомісія також створить спеціальний інформаційний сайт для цього.

Протягом 2008-2009 років Єврокомісія також планує здійснити низку заходів щодо вивчення законодавчих можливостей для реалізації положень статті 20 Угоди ЄС країнами-членами та їхніми дипломатичними представництвами і запропонує створити спільні офіси для консульської підтримки у третіх країнах, де немає значного представництва країн-членів ЄС на базі представництв Єврокомісії