6 грудня - 17-00-19-00 - В рамках акції „16 днів проти гендерного насильства” Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» проведе консультації фахівців Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми МВС України з питань запобігання торгівлі людьми та Департаменту громадської безпеки МВС України на з питань насильства та захисту прав дитини за телефоном Національної гарячої лінії: 8 800 500 22 50. Телефони: 205-37-36, 205-36-94.