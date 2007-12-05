У Харківському СІЗО помер ще один в`язень

З грудня у Харківському слідчому ізоляторі №27 сталося чергове самогубство.

Як повідомляє Харківська правозахисна група із посиланням на Майдан, самогубство вчинив в‘язень, етапований з виправної колонії № 85.

Як повідомляє ХПГ, за свідченнями очевидців, на момент прибуття він перебував в жахливому фізичному стані: все його тіло містило докази жорстокого побиття. Будучи поміщеним у звичайнісіньку камеру для етапованих та отримавши чергову відмову про надання йому медичної допомоги, в’язень раптово перерізав собі сонну артерію, від чого невдовзі помер.

За інформацією правозахисників, в телефонній розмові начальник Харківського управління Департаменту виконання покарань Олександр КІЗІМ підтвердив, що факт смерті «етапованого» з 85-ї колонії Юрія ФЕКЛІНА справді мав місце.

Як повідомили у СІЗО, під час прийому в приймальному відділенні скарг на стан здоров’я Ю.ФЕКЛІН не висловлював. У коридорі приймального відділення для конвоювання до камери медичної частини “стан його здоров’я раптово погіршився, з ротової порожнини та носу пішла кров, в зв’язку з чим було подано сигнал тривоги та розпочато реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали”. Лікарі медичної частини констатували клінічну смерть. Попередньою причиною смерті назвали профузний легеневий кровопідтік.

В той же час правозахисники не виключають, що смерть ув’язненого настала не внаслідок запущеної форми туберкульозу, а через доведення особи до самогубства через жорстоке поводження з нею та систематичне приниження її людської гідності.