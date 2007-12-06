У Москві побито трьох співробітників ВВС

Британська телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі звернулася до МЗС Росії з проханням посприяти в забезпеченні безпеки її співробітників у Росії. Річ у тому, що наприкінці листопада відразу троє кореспондентів Бі-Бі-Сі в Москві піддалися нападам, відзначає News.ru.

"Ми украй стурбовані цим незвичайним сплеском нападів у Москві. Хоча ми і не маємо в своєму розпорядженні доказів того, що ці напади були пов`язані з їх роботою на Бі-Бі-Сі, але ми не виключаємо таку можливість", - йдеться в офіційному повідомленні Бі-Бі-Сі.

Зокрема, за даними британської корпорації, 24 листопада близько восьми годин вечора в московському метро було здійснено напад на Давлата КУДРАТА, який є громадянином Росії і працює в службі Бі-Бі-Сі, що віщає на Центральну Азію. При цьому нападаючі викрикували расистські лайки. В результаті їх затримали співробітники міліції.

Наступного дня, 25 листопада, двоє невідомих побили співробітника Російської служби Бі-Бі-Сі Михайла ДЕНИСОВА. Йому зламали ніс, ребра, вкрали мобільний телефон, банківську картку, значну суму грошей.

30 листопада інший кореспондент Російської служби Євген ДЕМЧЕНКО був побитий по дорозі з роботи додому.

"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Росії з проханням сприяти в забезпеченні безпеки наших співробітників. Також ми переглядаємо наші заходи безпеки в Москві в світлі цих подій", - наголошується в повідомленні.