Британія вводить нові санкції по відношенню до трудових мігрантів

У Великій Британії з березня 2008 року вступить в силу нова система видачі посвідок на проживання і права на роботу іммігрантам з країн, що не входять в Європейський Союз, повідомила в спеціальній доповіді міністр внутрішніх справ Великобританії Джекі СМІТ.

Нова система полягає в нарахуванні балів, на підставі яких робитиметься висновок про цінність того або іншого іммігранта для Великої Британії, передає РІА Новости.

На першій стадії бали нараховуватимуться тільки іммігрантам, що претендують на висококваліфіковану роботу. Так, для того, щоб одержати візу з правом роботи, їм потрібно буде набрати 75 балів. Бали нараховуються за рівень освіти (наприклад, закінчена вища освіта оцінюється в 35 балів), рівень володіння англійською мовою, рівень заробітної плати, вік.

"Іммігранти в дуже великому ступені сприяють соціальному і економічному процвітанню Великої Британії. Але британці хочуть, щоб імміграція краще контролювалася і щоб це робилося відповідно до інтересів країни. Саме тому з сьогоднішнього дня ми починаємо відлічувати час до того моменту, коли менш як через 100 днів наша нова система нарахування балів почне діяти", - пояснила міністр внутрішніх справ.

Д.СМІТ також додала, що введення нової системи базується на вже прийнятих заходах з контролю за імміграцією - введенням біометричних віз і спеціальних посвідчень для іноземців.

Крім системи балів, МВС пропонує ввести ряд інших нововведень.

Так, зокрема, відомство пропонує посилити заходи по боротьбі з насильницькими браками, явищем, що нерідко зустрічається в мусульманських та індуїстських громадах. Одним з таких заходів є збільшення віку видачі шлюбної візи з 18 до 21 року.

Ще одним важливим нововведенням може стати вимога обов`язкового володіння англійською мовою для отримання шлюбної візи.

Разом з тим, як пояснив журналістам на спеціальному брифінгу міністр у справах міграції Ліам БЕРН, питання про те, яким повинен бути мінімальний рівень володіння англійським для різних категорій іммігрантів, поки залишається відкритим.

Серед інших нововведень МВС особливо підкреслило на тому, що більш жорсткі умови запровадять при наданні громадянства особам, що мали у минулому судимість.

Рішення про надання візи або громадянства тим, хто подасть свої документи до березня 2008 року, вирішуватиметься на підставі нині чинних законів, пояснив Л.БЕРН.