Західні країни не поспішають вітати Путіна з перемогою

На Заході зростає скандал, пов`язаний з оцінкою минулих думських виборів у Росії.

Як зазначає News.ru, напередодні президент США Джордж БУШ повідомив, що висловив російському президентові Володимиру ПУТІНУ щире занепокоєння. США і країни Європейського Союзу зажадали проведення термінового розслідування за фактами порушень, про які говорили спостерігачі. Відмовили Москві в підтримці навіть її традиційні партнери.

Звертають на себе увагу і сильні різночитання в російських і зарубіжних ЗМІ в цитуванні заяв іноземних лідерів щодо думських виборів. По-перше, прес-служба Кремля спростувала заяву Дж.БУША про те, що він висловив В.ПУТІНУ занепокоєння з приводу виборів. Італійська преса, у свою чергу, спростовує заяву прем`єра Романо ПРОДІ в трактуванні прес-служби Кремля, згідно з якою "ПРОДІ привітав ПУТІНА з успішним проведенням виборів". З ложкою дьогтю, як виявилось, було і передане деякими ЗМІ "поздоровлення" від імені нового прем`єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА.

"Я сказав (Володимиру ПУТІНУ), що ми щиро висловлюємо занепокоєння з приводу цих виборів", - так виклав свою вчорашню телефонну розмову з президентом РФ Дж.БУШ на прес-конференції в Білому домі. Прес-секретар президента Росії Олексій ГРОМОВ повідомив, що таких слів Дж.БУШ не говорив. Тему виборів підняв сам В.ПУТІН, розповівши про підсумки і піддавши критиці деякі заяви і дії Державного департаменту США.

Втім, як відзначає "Комерсант", і до нього високопоставлені співробітники американської адміністрації не скупилися на різкі оцінки думських виборів. Прес-секретар американського президента Дана ПЕРІНО, наприклад, заявила, що Дж.БУШ не збирається дзвонити В.ПУТІНУ, щоб привітати його з успіхом на виборах, тому що, за її даними, "російський президент формально не був кандидатом". Проте, вона "закликала Росію звернути особливу увагу на всі ті звинувачення, які були висунуті в адресу властей". За словами Д.ПЕРІНО, ще рано говорити про те, що США визнали підсумки виборів в Росії.

Держдепартамент США, розвиваючи її думку, заявив, що украй стурбований "використанням адміністративного ресурсу на користь "Єдиної Росії", упередженістю державних ЗМІ, залякуванням політичної опозиції і нерівними можливостями, наданими опозиції" і партії влади.

З вимогами, аналогічними американським, вже виступили Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія, Швеція і Швейцарія - вони пропонують російським властям провести розслідування за фактами порушень, про які заявляють спостерігачі й опозиціонери. "Необхідно, щоб ЦВК РФ терміново провела розслідування по всіх звинуваченнях в порушеннях. Якщо буде доведено, що вони справедливі, в цьому випадку вибори не можна вважати ні вільними, ні чесними", - заявив МЗС Британії. "Зараз російським властям необхідно пояснитися і заспокоїти світову спільноту", - вважає прем`єр Італії Романо ПРОДІ. МЗС Франції також висловив сподівання, що "російські власті проллють світло на те, що відбулося".

З жорсткішими заявами виступили представники європейських інститутів. Комісар ЄС по зовнішній політиці Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, що в ході виборів "мали місце порушення деяких фундаментальних прав, таких як свобода слова і свобода зборів". А Грем УОТСОН, лідер фракції лібералів в Європарламенті, назвав президента В.ПУТІНА "популістом із замашками диктатора, що відноситься до тієї ж категорії, що і Уго ЧАВЕС, тільки є небезпечнішим".

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня в Росії відбулися парламентські вибори, в результаті яких в Державну думу, за попередніми даними, потрапили 4 партії: “Єдина Росія” на чолі з президентом Росії В.ПУТІНИМ, яка одержала 315 місць, Комуністична партія – 57 місць, Ліберально-демократична партія – 40 місць, “Справедлива Росія: Батьківщина/Пенсіонери/Життя” – 38 місць.

Спостерігачі на парламентських виборах в Росії від ПАРЄ і ПА ОБСЄ назвали вибори нечесними і недемократичними. За висновком спостерігачів, не дивлячись на хорошу технічну організацію виборів, вони проходили в атмосфері серйозного обмеження політичної конкуренції.

З перемогою "Єдиної Росії" привітали Венесуела, Іран, а також деякі країни СНД: Білорусь, Вірменія, Казахстан, Азербайджан. Від України поздоровлення надіслав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ. Грузія вітати В.ПУТІНА відмовилася. З лідерів європейських держав недвозначно порадів за В.ПУТІНА тільки президент Франції Ніколя САРКОЗІ, чим викликав гнів місцевих правозахисників і опозиційних політиків.