Українська Гельсінська спілка закликає реформувати систему прокуратури

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає нарешті взятися за реформування системи прокуратури.

Як повідомляє Німецька хвиля, про це заявив Голова правління УГСПЛ Євген ЗАХАРОВ.

На його думку, лише одна зміна генпрокурора не вплине на ситуацію із дотриманням закону в Україні. «Генпрокурор залежить від коаліції, яка його призначає або висловлює недовіру, а це значить, що прокуратура може відкривати або закривати кримінальні справи, виконуючи політичне замовлення», – заявив Є.ЗАХАРОВ.

За його словами, в Україні вже звикли, що прокуратуру можна використовувати як інструмент з метою знищення або послаблення політичних супротивників. Зменшити політичну залежність цієї посади могли б зміни до Конституції, якби в основному законі була норма, що прокурор не має ніякої відповідальності перед тими хто його обрав, - вважає Є.ЗАХАРОВ.

Крім того, на думку правозахисника, прокуратура не може одночасно і вести розслідування злочинів, і підтримувати обвинувачення в суді, і наглядати за дотриманням законності – ці функції суперечать одна одній.