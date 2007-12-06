”Студентське братство” взяло в облогу станцію ”Марс-75” в Генічеську

Активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» сьогодні у місті Генічеськ Херсонської області розпочали акцію на підтримку дій судових виконавців з повернення Україні радіонавігаційної станції “Марс-75”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер «Студентського братства» Олег ЯЦЕНКО.

За його словами, активісти «Студентського братства» встановили три намети при вході до станції “Марс-75”, куди в другій половині дня мають прибути судові виконавці для примусового виконання рішення суду з повернення цього об’єкта Україні. Як також повідомив О.ЯЦЕНКО, активісти молодіжної організації встановили на огорожі станції українські державні прапори. „Акції студентів протидіють морські піхотинці Чорноморського флоту Росії, що незаконно передислокувалися вглиб території України для військової окупації української радіонавігаційної станції з бази Чорноморського флоту у Севастополі”, - повідомив О.ЯЦЕНКО і додав, що „на підтримку морським піхотинцям із Севастополя приїхали представники сепаратистської проросійської організації «Рускій блок» з прапорами Росії”.

Як наголосив голова «Студентського братства», Господарські суди України усіх рівнів, розглянувши позови Генеральної прокуратури України щодо незаконного використання російською стороною українських навігаційно-гідрографічних об’єктів, зокрема, станції “Марс-75”, ухвалили рішення про їх повернення із незаконного володіння Міністерством оборони Росії. О.ЯЦЕНКО додав, що згідно з угодою між країнами СНД «Про вирішення суперечок, пов’язаних із господарською діяльністю» від 1992 року, рішення господарських судів однієї країни (України) є обов’язковими до виконання іншою країною (Росією), „проте ЧФ РФ не виконує рішення судів”. Тому, як сказав він, активісти “Студентського братства” через мегафон закликають мешканців будинку, розташованого на станції “Марс-75”, відкрити ворота для українських судових виконавців, і тоді вони будуть звільнені від обов’язку платити квартплату російській військовій частині із Севастополя та зможуть приватизувати свої квартири, розташовані в багатоповерховому будинку на території станції.

Голова «Студентського братства» також пообіцяв задокументувати та обнародувати всі обставини подій у Генічеську.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2007 р. головний судовий виконавець Херсонської області Ігор МАНИКІН на підставі рішення Господарського суду Херсонської області вже робив спробу примусового вилучення цього об’єкта навігаційно-гідрографії з відання Чорноморського флоту РФ. Тоді судовим виконавцям було відмовлено в прийомі розпорядження про примусове вилучення станції "Марс-75" та допуск на територію військового об’єкту, а командування ЧФ посилило охорону.