Правозахисники висунули кандидатів на отримання будяків

Українська Гельсінська спілка з прав людини підвела підсумки громадського висування кандидатур на щорічну антипремію головних порушників прав людини в країні.

Як повідомляє УГСПЛ, шанс отримати «Будяк року-2007» мають Президент України, Верховна Рада України, мер Києва, Уповноважений ВРУ з прав людини та інші органи державної влади та місцевого самоврядування.

Зокрема, Президент України Віктор ЮЩЕНКО став претендентом на отримання антипремії в номінації: «За дії, спрямовані проти права на справедливий суд», Верховна Рада України п`ятого скликання - в номінації «Найнебезпечніша законодавча ініціатива в галузі прав людини», Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в номінації «За спробу незаконного обмеження свободи пересування», Уповноважений Верховної ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА - в номінаціях «За бездіяльність у випадку порушення прав людини» і «За дискредитацію єдиного державного органу з прав людини», Верховний суд України - в номінації «За активну протидію впровадженню судовою реформи, спрямованої на утвердження права на справедливий суд».

Також номінантами антипремії “Будяк року” стали виконавчий комітет Харківської міської ради та секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС в номінації «Грубе порушення права на свободу мирних зібрань», Генеральна прокуратура України в номінації «За бездіяльність у випадку порушення прав людини, зокрема, відсутність розслідування за фактом побиття засуджених 22 січня в Ізяславській колонії №31, 7 червня в Бучанській колонії №85, 10 листопада в Слов`яносербській колонії №60»; народний депутат України, член Партії регіонів, колишній голова Департаменту ресурсного забезпечення МВС України Василь ГРИЦАК в номінаціях «За найбрутальніше втручання в право на приватність», «За найбільш небезпечну законодавчу ініціативу»; міський голова Сєверодонецька Володимир ГРИЦИШИН та Сєверодонецька міська рада в номінації: « За бездіяльність у випадку порушення прав людини», перший заступник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ в номінаціях «За бездіяльність у випадку порушення прав людини»

та «За брутальне насильство проти громадян»; Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань Василь КОЩИНЕЦЬ в номінації «За бездіяльність у випадку порушення прав людини», голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН в номінаціях

«Найбільш інформаційно закритий орган влади» та «За бездіяльність у випадку порушення прав людини»; начальник Управління освіти Чернігівської міської ради Володимир КУПРІЯНЕНКО в номінації «Брутальне порушення права на доступ до інформації»; голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ в номінаціях «Найбільш інформаційно закритий орган влади» та «За бездіяльність у випадку порушення прав людини».

Щорічна антипремія «Будяк року» була започаткована в 2006 році, щоб привернути увагу громадськості до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, назвати осіб чи організації, які їх припустилися, вказати на найнебезпечніші для прав людини тенденції у вітчизняному законодавстві чи правозастосовній практиці. Номінанти пропонуються громадянами України і після перевірки достовірності порушень прав людини конкурсна комісія оголошує список номінантів. З номінантів конкурсна комісія вибирає лауреатів та вручає їм премію в Міжнародний день захисту прав людини, 10 грудня. Лауреатами премії в 2006 році стали Генеральна Прокуратура України, Державний департамент України з питань виконання покарань.