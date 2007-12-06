Українцям стало складніше їздити за кордон

Державна прикордонна служба України поінформувала Міністерство закордонних справ про складнощі для українців на кордоні через приєднання країн-сусідів (Польщі, Угорщини та Словаччини) до Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.

Він повідомив, що Держприкордонслужба направила до МЗС доповідь про пропускні операції на українсько-польському, українсько-словацькому та українсько-румунському кордоні.

“На жаль ці операції не сприяють руху українських громадян та транспорту на цих ділянках кордону”, - сказав М.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що українська сторона повинна відкрито говорити про існуючі обмеження для українців, про повільну роботу контрольних служб цих країн, про великі черги та простій людей на кордоні, про 100% огляд громадян України.

Водночас, він підкреслив, що прикордонних проблем на цих ділянках кордону не існує, оскільки більше складнощів - у митній сфері.

Крім того, М.ЛИТВИН нагадав, що угода про малий прикордонний рух на сьогодні підписана тільки між Україною та Угорщиною, проте ще не ратифікована парламентами.