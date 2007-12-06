Кожна десята жінка в ЄС не працює

10,2% жінок в ЄС у віці від 25 до 54 років не працювали в 2006 році через зайнятість сімейними турботами.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Найбільший рівень жінок у продуктивному віці, які не працювали через сімейні турботи у 2006 році зареєстрований в Мальті (45,9%), Ірландії (23,1%), Люксембургу (21,7%).

Найменший рівень був зареєстрований в Данії (2,3%), Швеції (2,1%) та Великобританії (1,9%).

До сімейних турбот віднесені весілля, вагітність, догляд за дитиною чи за іншим хворим членом родини, тривалі відпустки.

Як повідомляв УНІАН, У грудні 2006 року рівень безробіття з урахування поправки на сезонність знизився в єврозоні до 7,5% проти 7,6% у листопаді-2006, в ЄС-25 – не змінився і становив 7,6%. У грудні 2005 року рівень безробіття в єврозоні становив 8,4%, в ЄС-25 – 8,5%.