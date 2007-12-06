Українці вважають, що найбільше хабарі люблять у судах

Найкорумпованішими сферами українці вважають судову систему, політичні партії, парламент і міліцію.

Про це свідчать результати щорічного опитування міжнародної громадської організації по боротьбі з корупцією Transparency International, повідомляє Українська правда.

Згідно з результатами дослідження, 30% українців визнає, що вони вимушені платити хабарі для того, щоб отримати певні послуги (минулого року цей показник становив 23%).

Серед 14 суспільних інституцій, перелік яких надавався для оцінки корумпованості, найбільш корумпованими українці вважають суди.

За шкалою від 1 до 5, де 1 – сфера не корумпована, і 5 – дуже корумпована, індекс корумпованості цієї сфери не змінився порівняно з 2006 роком і становить 4,2.

Крім того, серед найкорумпованіших інституцій назвали політичні партії (з індексом 4,1, у 2006 році – 4,2), парламент (4,1, у 2006 році – 4,2) та міліцію (індекс 4,1, у 2006 році також оцінювався дещо вище і становив 4,2).

Трохи нижчу оцінку корумпованості, порівняно з попереднім роком, дали сфері бізнесу/приватного сектору – цьогорічний показник становить 3,9, в той час як минулого року ця сфера оцінювалася на рівні 4,0.

Натомість дещо підвищилась оцінка корумпованості таких сфер, як медична та податкова (по обох секторах цьогорічний індекс становить 4,0, у той час як минулого року складав 3,9).

На тому ж рівні залишаються система освіти (індекс 3,8) та реєстраційні і дозвільні установи (3,4), а також військова сфера (3,1).

Серед порівняно найменш корумпованих сфер дещо підвищився індекс стосовно медіа (3,2, 3,1 – у 2006), комунальних служб (3,1, у 2006 році – 2,8), громадських організацій (3,2, порівняно з 3,0 у 2006 році), та релігійних інституцій (2,3 порівняно з 2,2 у 2006).

Оцінюючи перспективу зміни ситуації з корупцією у наступні три роки, 44% серед опитаних громадян України вважають, що ніяких змін не відбудеться, 38% переконані, що корупція зросте, і лише 18% висловили переконання, що масштаби корупції зменшаться.

Що стосується оцінки ефективності дій уряду, спрямованих на подолання корупції, 70% українців переконані, що ці дії неефективні, 22% вважають їх безрезультатними і лише 8% переконані, що зазначені дії можна вважати ефективними.

Всесвітній Барометр Корупції – єдине всесвітнє опитування громадської думки, що включає виміри сприйняття і особистого досвіду зіткнення з корупцією.

Цього року опитування проводилося у 60 країнах і охопило 63,199 респондентів, завдяки чому стало можливим оцінити успішність протидії корупції у світовому масштабі.