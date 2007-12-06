10 грудня о 13 год. 30 хвилин в приміщенні інформаційного агенства УНІАН відбудеться оголошення лауреатів Антипремії “Будяк року 2007”.

Оголошення лауреатів буде здійснено Євгеном Захаровим та Володимиром Яворським (Українська Гельсінська спілка з прав людини)

Антипремія «Будяк року» була започаткована у 2006 році аби привернути увагу громадськості до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, назвати осіб чи організації, які їх припустилися, вказати на найнебезпечніші для прав людини тенденції у вітчизняному законодавстві чи правозастосовній практиці.

Номінанти пропонуються громадянами України і після перевірки достовірності порушень прав людини конкурсна комісія, що складаються з відомих правозахисників, оголошує список номінантів. З номінантів конкурсна комісія обирає лауреатів та вручає їм премію в Міжнародний день захисту прав людини.

Цього року шанс отримати Антипремію мають Президент, парламент, мер Києва, Уповноважений ВРУ з прав людини та інші органи державної влади та місцевого самоврядування