У Сумах 11 партій та громадських організацій засудили облраду

У Сумах керівники 11 політичних партій та громадських організацій виступили із заявою, в якій засудили позицію керівництва Сумської обласної ради, яке 24 листопада 2007 року не взяло участі у заходах з вшанування пам`ятi жертв Голодомору 1932-1933 рокiв.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву підписали голови Сумських обласних організацій Народного Руху України, Партії Зелених України, Молодіжного Націоналістичного Конгресу, громадської організації «Відкрите суспільство», Української Народної Партії, Громадянської партії «Пора», УРП «Собор», Партії Захисників Вітчизни, обласного Комітету молодіжних організацій, а також Сумських міських організацій Спілки Української Молоді та Конгресу Українських Націоналістів.

У документі наголошується, що керівники Сумської обласної ради проігнорували офіційні жалобні заходи. “Керівники обласної ради такою своєю поведінкою прямо продемонстрували неповагу до української історії, до тих людей, які загинули під час голоду 1932-33 рр”, - йдеться далі в заяві і підкреслюється: “Проігнорувавши Всеукраїнський день пам`яті жертв Голодомору, вони продемонстрували також неповагу до ще живих свідків трагічних подій 1932-33 рр.».

При цьому автори заяви звернулися до голови обласної ради В’ячеслава ШАПОШНІКА з вимогою дати пояснення щодо дій та позиції керівництва обласної ради в даному питанні. Вони просять “пояснити, зважаючи на Ваше висловлювання щодо спільності з народом, озвучене на засіданні колегії обласної державної адміністрації, з яким народом Ви були 24 листопада в День пам`яті жертв голодоморів, коли тисячі мешканців Сумщини за покликом серця взяли участь у жалобних заходах".