Янукович виступає за виборність суддів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за обрання суддів .

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав, виступаючи на другій частині VIII позачергового з’їзду суддів.

Зокрема, говорячи про необхідність проведення судової реформи, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що позиція представників судової гілки влади має бути визначальною. Водночас, він сказав, що для цього судді мають бути демократично обраними, а не адміністративно призначеними на посади.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що при проведенні судової реформи необхідно поставити за мету цілу низку якісних змін. По-перше, судова гілка влади має стати максимально незалежною від будь-яких інших суб’єктів влади.

«Тільки реальна незалежність суду може стати передумовою для повернення довіри до судових процедур, до підвищення авторитету судової влади у суспільстві», - сказав він.

По-друге, за словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно максимально обмежити вплив політичних, адміністративних, економічних чинників на прийняття судових рішень.

По-третє, результатом судової реформи має бути забезпечення доступності судочинства для кожного громадянина.

По-четверте, за його словами, система судочинства має стати ефективною. Слід створити умови для того, щоб розгляд справи по суті, прийняття обгрунтованого рішення та його виконання відбувалось у найкоротший термін.

Також пріоритетом В.ЯНУКОВИЧ назвав підвищення кваліфікації і професіоналізація суддівського корпусу.

«Головним результатом судової реформи має стати становлення незалежного, неупередженого, справедливого правосуддя, яке є невід’ємною передумовою побудови демократичної держави», - підкреслив він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ критично поставився до можливості проведення так званої малої судової реформи. Він вважає, що вона не досягне ефекту. За його словами, необхідно завершити розробку єдиної концепції судової реформи та привести законодавство у сфері судочинства до європейських стандартів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що судова влада завжди сприймалась як останній бастіон демократії. «Ми переживаємо надзвичайно складні і суперечливі часи, коли політики і громадяни все частіше використовують такі терміни і визначення начебто в країні не мир, а стан війни», - сказав він, додавши, що в політиці зараз домінує боротьба за владу. «На виборах – штаби, а в судовій царині – війна рішень і війна повноважень», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, підкреслюючи в чергове необхідність проведення судової реформи.