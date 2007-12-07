Вищу раду юстиції має очолити Президент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має очолити Вищу раду юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Ради суддів України Петро ПИЛИПЧУК, виступаючи на другому засіданні VIII позачергового з’їзду суддів України.

Він підкреслив, що судова реформа має супроводжуватись внесенням змін до Конституції. Серед іншого це стосується й необхідності реформування Вищої ради юстиції. Він, зокрема, зауважив, що такої кількості членів Вищої ради юстиції немає в жодній європейській країні.

Крім того, П.ПИЛИПЧУК розкритикував той факт, що до складу ВРЮ входить більше посадовців, ніж простих суддів. На його думку, необхідно, щоб більшість у ВРЮ становили судді, які не займають адміністративні посади, а також судді у відставці.

Також він вважає, що Вищу раду юстиції має очолювати Президент. За словами П.ПИЛИПЧУКА, така практика є в більшості країн. Тоді Вищій раді юстиції можна було б передати функції призначення суддів на посади.

Крім того, П.ПИЛИПЧУК розкритикував позицію Вищої ради юстиції з приводу звинувачень суддівського корпусу у нечесності. Він сказав, що суддів надзвичайно турбує факт дискредитації у ЗМІ усього суддівського корпусу.

За словами П.ПИЛИПЧУКА, ВРЮ намагається перекласти “з хворої голови на здорову” проблеми у судовій системі. Він нагадав, що без подання ВРЮ не відбувається жодного призначення судді.

У свою чергу, направлений на з’їзд Президентом України народний депутат Микола ОНІЩУК повідомив, що у понеділок відбудеться чергове засідання національної комісії, яка опікується проведенням судової реформи.

За його словами, зараз завершується підготовка низки законопроектів, які Президент внесе на розгляд парламенту як позачергові. У тому числі й законопроекту щодо реформування Вищої ради юстиції. Зокрема, щодо збільшення кількості суддів у складі цього органу, а також кроки, направлені на його деполітизацію з метою передачі функцій обрання суддів на посади.

М.ОНІЩУК також зауважив, що радитиме Президентові очолити Вищу раду юстиції.