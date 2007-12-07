Джемілєв більше не висуватиметься

Народний депутат України, діючий лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ не має наміру висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах голови Меджлісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Сімферополі перед відкриттям першої сесії V Курултаю кримських татар.

М.ДЖЕМІЛЄВ нагадав, що на кожному новому Курултаї обирається новий голова кримськотатарського Меджлісу. «Цього разу я не хочу висувати свою кандидатуру, а, відповідно до регламенту Курултаю, самовідводи не обговорюються», – заявив М.ДЖЕМІЛЄВ, додавши, що має бути змінюваність керівних кадрів. «Я вже три терміни віддав, 16 років – цього достатньо», – вважає він.

М.ДЖЕМІЛЄВ також зазначив, що йому досить важко суміщати одночасно обов`язки народного депутата й голови Меджлісу. «Коли Рефат ЧУБАРОВ (перший заступник голови Меджлісу – УНІАН) був депутатом разом зі мною, я був спокійний – все, що пов`язане з роботою Верховної Ради по кримських татарах, робив він, а я тут працював. Але так вийшло, що цього разу від кримських татар тільки один народний депутат», – сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

В той же час Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що найбільш відповідною кандидатурою на посаду нового голови Меджлісу є його перший заступник Рефат ЧУБАРОВ.

Відповідаючи на питання про можливого наступника при обранні голови Меджлісу кримських татар, яке відбудеться завтра на Курултаї, М.ДЖЕМІЛЄВ відзначив, що у кримських татар не «монархія, аби посаду голови у спадок передавати».

«Все вирішить Курултай. Я, звісно, запропоную свої кандидатури. З моєї точки зору найбільш відповідна постать – це Рефат ЧУБАРОВ», – заявив він.

М.ДЖЕМІЛЄВ також охарактеризував Р.ЧУБАРОВА як «дуже зваженого політика». «Якихось різких необдуманих рухів з його боку чекати не доводиться», – вважає М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він також відзначив, що із зміною керівництва не повинно бути якихось різких змін у взаємостосунках Меджлісу з владою.

Тим часом, учора в ефірі однієї з програм ДТРК «Крим» Р.ЧУБАРОВ не виключив, що на Курултаї буде знайдено компроміс між бажанням М.ДЖЕМІЛЄВА взяти самовідвід і позицією делегатів не відпускати лідера. «Я думаю, що ми готові ухвалити компромісне рішення... Я навіть не виключаю, що ми визначимо конкретний термін, коли ми задовольнимо бажання Мустафи ДЖЕМІЛЄВА», - заявив Р.ЧУБАРОВ.

Р.ЧУБАРОВ також сказав, що «хотів би скористатися харизмою Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, аби найближчим часом здійснити ряд радикальних змін у діяльності органів національного самоврядування», зокрема, для проведення реформ, направлених на зміцнення місцевих і регіональних меджлісів. «Я просто розумію, що для того, щоб зробити це (провести реформи - УНІАН), потрібна харизма Мустафи ДЖЕМІЛЄВА», - сказав перший заступник голови Меджлісу.