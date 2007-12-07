Кримські татари мобілізуються, щоб протистояти владі

Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ повідомив, що кримські татари мають намір підвищити самоорганізацію з метою протистояння свавіллю, котре чинить стосовно них влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЧУБАРОВ сказав сьогодні журналістам у Сімферополі.

Відповідаючи на запитання про можливість створення мобільних загонів кримських татар, Р.ЧУБАРОВ заявив, що виключає можливість прийняття рішень, що виходять за рамки принципу ненасильства.

«З іншого боку, не тільки в кримськотатарському співтоваристві, а й у кримському суспільстві настав час відкрито говорити про свавілля, що чиниться владою проти людей. І суспільство має знайти адекватні заходи, щоб усунути нові можливості для такого цинічного нехтування прав людей, як це відбувалося на вул. Балаклавській 1 листопада і 6 листопада на плато Ай-Петрі», – заявив він.

За словами Р.ЧУБАРОВА, кримські татари «настільки знаходяться під особливим враженням від цих подій», що готові вдатися до певних дій, які «просто дадуть змогу їм бути ще більш організованими для протистояння такому свавіллю».

«Я думаю, ми обов`язково удосконалимо наші механізми внутрішнього сповіщення, сповіщення міжнародної громадськості, проведенням цілого ланцюжка масових акцій протесту для того, щоб збити охоту в чиновників у міліцейських мундирах виконувати всліпу, проти законів волю своїх господарів», – заявив він.