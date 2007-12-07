10 грудня - 14-30 - Круглий стіл на тему: “Роль ЗМІ в подоланні ксенофобії і расизму”, в рамках проекту "Діалог з ЗМІ - ключ до діалог різних культур", за підтримки Посольства Норвегії в Україні. Захід присвячений Міжнародному дню прав людини. Організатор Східно-Європейський Інститут Розвитку (Будинок кіно, вул..Саксаганського, 6, 2-й поверх, блакитна вітальня). Потрібна акредитація. Телефони: 234 26 72, 8 067 948 53 96, info@eedi.org.ua