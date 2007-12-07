10 грудня 15-00- У Дипломатичній академії України відбудеться святкування Дня прав людини “Достоїнство та Справедливість для Кожної Дитини в Україні”. Організатори – Система ООН в Україні, Представництво ЮНІСЕФ та Міністерство закордонних справ України. В програмі круглий стіл на тему: “Дотримати обіцянки: Україна – країна з сприятливим середовищем для дітей”(вул.. Велика Житомирська, 2). Потрібна акредитація. Телефон: 253-55-59, nataliya.levinskaya@un.org.ua