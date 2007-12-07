Прес-конференція представників Інтернет Асоціації України з приводу постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації”

11 грудня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція представників Інтернет Асоціації України щодо відповідей державних органів на звернення ІнАУ з приводу постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації”. Члени Правління Інтернет Асоціації України розкажуть які відповіді ІнАУ отримала від державних органів на свої звернення щодо порушення конституційних прав і свобод громадян, яке стало можливим з прийняттям КМУ постанови № 1169. Крім того, учасники прес-конференції торкнуться проблем, з якими стикаються представники сучасного телекомунікаційного бізнесу щодо діяльності державних установ, які намагаються в будь-який спосіб знімати інформацію та моніторити певних осіб без законних на те підстав (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 278-29-25, info@inau.org.ua до 18-00 10 грудня.