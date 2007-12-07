З`їзд у Сєверодонецьку має ”виключно гуманітарний характер”

З`їзд депутатів рад усіх рівнів, який планується провести в січні-лютому 2008 року в Сєверодонецьку, має виключно гуманітарний характер.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО і народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕКО (фракція Партії регіонів).

«Головною метою цього з`їзду є привертання уваги до недотримання гарантованих прав російської мови і до невиконання Україною Європейської хартії регіональних мов. Цей з`їзд носить не партійний, а гуманітарний характер», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

У свою чергу, В.ГОЛЕНКО підкреслив, що проведення з`їзду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку «дасть змогу об`єднати країну, знявши гостроту питання двомовності». «Ми не ставимо під сумнів той факт, що державною мовою є українська мова. Ми хочемо привернути увагу до недотримання прав російськомовних громадян», - підкреслив він.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО повідомив, що проведення з`їзду вже підтримали представники понад 100 рад різних рівнів.

Голова Луганської обласної ради і народний депутат сьогодні також розповсюдили звернення членів ініціативної групи з проведення з`їзду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку. У зверненні, зокрема, висловлюється занепокоєння «надзвичайною радикалізацією суспільства».

«Ми переконані, що причини радикалізації суспільних відносин лежать не стільки в економічних, скільки в гуманітарних питаннях, які стали основними об`єктами цілеспрямованої державної політики і пропаганди. Витіснення російської мови, прирівнювання російськомовних громадян до «п`ятої колони», оголошення гітлерівських прихильників «новими героями України», а воїнів-визволителів Великої Вітчизняної війни окупантами – ось той рубіж, який розділяє країну, що вимагає об`єднання і примирення», - наголошується у зверненні.