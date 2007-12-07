Більше половини українців найважливішими вважає базові права людини

Більш як 50% українців найважливішими вважає базові права людини.

Про це свідчать передані УНІАН результати порівняльного щорічного дослідження щодо стану дотримання прав людини в Україні, проведеного Українським центром економічних та політичних досліджень імені Разумкова та міжнародною громадською організацією „Дім Свободи Україна” до міжнародного Дня правозахисника, який відзначається 10 грудня.

В рамках дослідження були проведені два соціологічні опитування – загальнонаціональне та експертне – з метою з’ясувати, які групи прав на сьогодні є найбільш та найменш захищеними, які є основні джерела порушення прав, а також для визначення тенденцій, що спостерігалися протягом останніх двох років у дотриманні різних груп прав.

Згідно з даними дослідження, попри те, що більшість (50,5%) громадян найважливішими вважають базові права (право на життя, особисту свободу, свободу слова і переконань, свободу пересування, недоторканість особи, право на таємницю листування тощо), понад третина опитаних на перше місце ставить соціальні та економічні права (35,5%).

Якщо порівняти ці відповіді з відповідями на аналогічне питання у 2006 році, можна помітити, що досить сильно зменшилася частка респондентів, які на перше місце ставлять базові права (з 60,8% до 50,5%), і зросла частка тих, хто на перше місце поставив соціальні і економічні права (з 27,7% до 35,5%). Це може свідчити про те, що на даному етапі для багатьох громадян соціальні та економічні проблеми є набагато гострішими, ніж проблеми дотримання базових прав, зазначали у Центрі Разумкова.

Загальнонаціональне опитування було проведене Центром Разумкова з 2 по 9 лютого 2007 року. Загалом опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Експертне опитування було проведене з 9 по 23 лютого. Опитано 105 експертів, які представляли державні, громадські та експертні структури в усіх регіонах України.