Бельгійські залізничники страйкують
12:22, 09 грудня 2007Права людини
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Вимагають підвищення зарплати
Бельгійські залізничники сьогодні проводять страйк, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Вони вимагають підвищення зарплати і поліпшення умов праці. Через цю акцію у Фландрії кожен другий пасажирський потяг не вийшов з депо. У Брюсселі анулюване відправлення кількох составів, а на окремих магістралях країни рух припинений повністю.
У Валлонії залізничне сполучення, незважаючи на страйк, носить більш менш регулярний характер.
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