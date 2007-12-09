Бельгійські залізничники страйкують

Бельгійські залізничники сьогодні проводять страйк, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Вони вимагають підвищення зарплати і поліпшення умов праці. Через цю акцію у Фландрії кожен другий пасажирський потяг не вийшов з депо. У Брюсселі анулюване відправлення кількох составів, а на окремих магістралях країни рух припинений повністю.

У Валлонії залізничне сполучення, незважаючи на страйк, носить більш менш регулярний характер.