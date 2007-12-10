Французькі транспортники проведуть страйк
Мета - змусити уряд повернути пенсії
Французькі профспілки транспортників прийняли рішення про проведення нового загальнонаціонального страйку.
Як повідомили основні профспілки, що діють у Французькому управлінні залізниць (СНСФ) і Управлінні паризького транспорту (РАТП), страйк розпочнеться ввечері 12 грудня і триватиме 24 години.
Мета акції - змусити уряд відмовитися від планів щодо скасування особливого режиму пенсій транспортників, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Саме з цією метою працівники державних транспортних систем Франції вже проводили страйки в середині жовтня і в листопаді. Листопадовий страйк офіційно тривав десять днів, проте на те, щоб налагодити після нього нормальне залізничне сполучення, було потрібно ще кілька діб, зазначає NEWSru.
Навіть за даними профспілок СНСФ і РАТП, щодня страйк обходився в 3 млн. євро. На думку ж ряду експертів, порядок цифр - від 120 до 400 млн. євро.