Французькі транспортники проведуть страйк

Французькі профспілки транспортників прийняли рішення про проведення нового загальнонаціонального страйку.

Як повідомили основні профспілки, що діють у Французькому управлінні залізниць (СНСФ) і Управлінні паризького транспорту (РАТП), страйк розпочнеться ввечері 12 грудня і триватиме 24 години.

Мета акції - змусити уряд відмовитися від планів щодо скасування особливого режиму пенсій транспортників, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Саме з цією метою працівники державних транспортних систем Франції вже проводили страйки в середині жовтня і в листопаді. Листопадовий страйк офіційно тривав десять днів, проте на те, щоб налагодити після нього нормальне залізничне сполучення, було потрібно ще кілька діб, зазначає NEWSru.

Навіть за даними профспілок СНСФ і РАТП, щодня страйк обходився в 3 млн. євро. На думку ж ряду експертів, порядок цифр - від 120 до 400 млн. євро.