Озброєний чоловік розстріляв місіонерів у США

Озброєний чоловік в неділю вчинив стрілянину по християнських місіонерах в районі міста Денвер (штат Колорадо), поранивши, щонайменше, чотирьох осіб.

Як передає Associated Press, інцидент стався о 00.30 за місцевим часом (08.30 за Києвом) у центрі організації «Молодь з Місією» (МзМ). На той час в будинку були приблизно 50 людей.

Подробиці перестрілки і точна кількість поранених невідомі. За повідомленням місцевої поліції, зловмисника поки що не затримали.

МзМ має близько 1000 представництв в усьому світі, в тому числі і в Україні. На сайті українського відділення організації повідомляється, що діяльність МзМ спрямована на те, щоб «надати християнам можливість трудитися в якості місіонерів на території своєї країни».