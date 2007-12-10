Сьогодні відзначається День прав людини

Сьогодні, 10 грудня, відзначається Міжнародний день прав людини.

День прав людини святкується за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН щорічно, 10 грудня, починаючи з 1950 року. Цього дня в 1948 році Генасамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.

У резолюції Генеральної Асамблеї запропоновано всім державам щорічно надавати доповіді про святкування Дня прав людини. У координації святкування Дня прав людини важливу роль відіграє Верховний комісар з прав людини.