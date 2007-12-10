Сьогодні відзначається День прав людини
11:57, 10 грудня 2007Права людини
0
В 1948 році ООН прийняла Декларацію прав людини.
Сьогодні, 10 грудня, відзначається Міжнародний день прав людини.
День прав людини святкується за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН щорічно, 10 грудня, починаючи з 1950 року. Цього дня в 1948 році Генасамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.
У резолюції Генеральної Асамблеї запропоновано всім державам щорічно надавати доповіді про святкування Дня прав людини. У координації святкування Дня прав людини важливу роль відіграє Верховний комісар з прав людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter