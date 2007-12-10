Голова ВАСУ негативно ставиться до створення в Україні суду присяжних

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК негативно ставиться до створення в Україні інституту суду присяжних.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ПАСЕНЮК висловив журналістам у Києві.

«Я негативно ставлюся до введення суду присяжних. Це неможливо в Україні, і це є непередовим і непозитивним інститутом», - сказав О.ПАСЕНЮК.

Голова ВАСУ послався на аналогічний досвід Росії та інших країн, де введення інституту суду присяжних піддається критиці. «На будь-який судовий процес неможливо викликати представника громадськості – народного засідателя, і ще складніше буде сформувати суд присяжних», - пояснив він.

Крім того, О.ПАСЕНЮК вважає, що створення судів присяжних не сприятиме зниженню корупції в судовій системі. «Якраз у Росії суди присяжних залякували і підкуповували, і вони виносили виправдувальний вирок стосовно тих осіб, які скоїли дуже тяжкі злочини», - аргументував голова ВАСУ.

«Можливо, в Україні колись і з`явиться необхідність створення суду присяжних, але зараз, окрім шкоди, він нам нічого не принесе», - підкреслив О.ПАСЕНЮК.