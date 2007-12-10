Мельниченко просить не чіпати спідчих у справі Гонгадзе

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО вважає ефективною роботу слідчої групи Генеральної прокуратури України, що розслідує кримінальну справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, і наполягатиме на збереженні нинішнього її складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив вчора в інтерв’ю журналістам біля Секретаріату Президента, куди прийшов для участі у повторному слідчому експерименті у кримінальній справі про вбивство Г.Гонгадзе, що полягає у відтворенні обстановки у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

«Я буду вимагати і робити все, щоб саме ця слідча група в цьому складі продовжила слідство, тому що саме завдяки цій групі слідство просунулось, і, я думаю, буде просуватися, якщо не буде перешкод вищого керівництва України», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Водночас він висловив переконання, що Генеральна прокуратура зробила все від неї залежне для прискорення розслідування справи Г.Гонгадзе.

«Тому особливо сьогодні, - зауважив він, - треба зробити так, щоб ця справа не була заполітизована. Тому що, як відомо, до Верховної Ради внесено подання про недовіру МЕДВЕДЬКУ, і я б не хотів, щоб в черговий раз в залі ВР звучало те, що нібито слідча група Генпрокуратури по цій справі не справилась».

М.МЕЛЬНИЧЕНКО не виключив, що «ті люди, які будуть висловлювати недовіру МЕДВЕДЬКУ, будуть посилатися на справу Гонгадзе і в черговий раз спекулювати, хоча могли б все зробити, щоб ця справа давним-давно була розкрита».

Відповідаючи на питання, яке стосувалося залучення експертів від Ради Європи до проведення слідчого експерименту в кабінеті колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав: «На превеликий жаль, експерти, яких обіцяла Рада Європи, не будуть присутні». Водночас він зауважив, що було прийнято колегіальне рішення про проведення цих слідчих дій.

На запитання журналістів, чому він в черговий раз має намір повернутися до США, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів: «Я жив, живу і буду жити в Україні. В США моя дружина і донька, і я повинен з ними підтримувати стосунки і тому по можливості літаю в США».

У свою чергу, керівник слідчої групи Генпрокуратури Олександр ХАРЧЕНКО зазначив, що слідчий експеримент у кабінеті, який займав екс-Президент Л.КУЧМА, проводиться для «відтворення обстановки, обставин, подій, для уточнення і перевірки тих показів, які давав Микола Іванович (МЕЛЬНИЧЕНКО)».

Як повідомляв УНІАН, 22 червня поточного року представники Генеральної прокуратури провели у кабінеті глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ перший слідчий експеримент у рамках розслідування кримінальної про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

Саме цей кабінет раніше займав екс-Президент Л.КУЧМА. Під час експерименту у кабінеті було відтворено попередній інтер`єр.

Під час експерименту, крім слідчих, у приміщенні Секретаріату Президента був присутній М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

7 грудня у Верховній Раді було зареєстровано подання, ініційоване народним депутатом, членом фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрієм ЛУЦЕНКОМ, про висловлення недовіри генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Згідно зі статтею 85 пункту 25 Конституції України, Верховна Рада має право висловити недовіру генпрокурору з його подальшою відставкою. Для цього потрібно зібрати підписи 150 народних депутатів, після чого проект передається на реєстрацію в апарат Верховної Ради.