Ситуація з дотриманням соціально-економічних прав в Україні погіршилась

Близько 40% українців вважають, що ситуація з дотриманням соціальних та економічних прав за останній рік погіршилась.

Про це свідчать передані УНІАН результати порівняльного щорічного дослідження щодо стану дотримання прав людини в Україні, проведеного Українським центром економічних та політичних досліджень імені Разумкова та міжнародною громадською організацією „Дім Свободи Україна” до міжнародного Дня правозахисника, який відзначається 10 грудня.

В рамках дослідження були проведені два соціологічні опитування – загальнонаціональне та експертне – з метою з’ясувати, які групи прав на сьогодні є найбільш та найменш захищеними, які є основні джерела порушення прав, а також для визначення тенденцій, що спостерігалися протягом останніх двох років у дотриманні різних груп прав.

За даними опитування, і експерти, і серед громадян близько 40% вважають, що ситуація з дотриманням соціальних та економічних прав за останній рік погіршилась. В цілому громадяни і експерти оцінили рівень дотримання соціальних прав як незадовільний – в середньому 2,5 бали за п’ятибальною шкалою. Так, середня оцінка дотримання права на соціальну та медичну допомогу склала 2,39 бали за п’ятибальною шкалою. Також дуже низько респонденти оцінили дотримання прав на соціальне забезпечення (2,47 бали), на працю та справедливу винагороду (2,58 бали) та на охорону здоров’я (2,5 бали).

Інтегральна оцінка дотримання прав, дана громадянами, свідчить, що вказані права дотримуються в цілому на 60,9%. Якщо цей показник подати у вигляді оцінки за 5-бальною шкалою, то вийде оцінка 3,05 бали. Оцінки експертів є трохи вищими: 66,4% або 3,32 бали, відповідно.

Водночас, оцінка змін стосовно дотримання базових та політичних прав не зазнала істотних змін у порівнянні з попереднім роком – в середньому 3,37 бали за п’ятибальною шкалою. Найвище було оцінено дотримання права на свободу слова, думки і совісті (3,61 бали), на свободу пересування (3,59 бали), на свободу зборів і асоціації (3,53 бали), на життя (3,49 бали).

Загальнонаціональне опитування було проведене Центром Разумкова з 2 по 9 лютого 2007 року. Загалом опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Експертне опитування було проведене з 9 по 23 лютого. Опитано 105 експертів, які представляли державні, громадські та експертні структури в усіх регіонах України.