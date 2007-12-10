Ліквідація адміністративних судів загальмує судову реформу в Україні

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК вважає, що ліквідація адміністративних і господарських судів загальмує судову реформу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ПАСЕНЮК висловив в суботу журналістам у Києві.

«Вчора на з`їзді суддів пропонувалося прийняти рішення про внесення змін до Конституції, щоб виключити норму про Вищий адміністративний суд України як вищу судову інстанцію в системі спеціалізованих судів. Це буде крок назад у судовій реформі», - сказав О.ПАСЕНЮК.

Голова ВАСУ повідомив, що голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО запропонував перейти до трирівневої системи судів: Верховний Суд, апеляційні суди і громадські суди, в рамках яких мали б діяти спеціалізовані судді.

«Адміністративний суд – це маленький європейський суд, куди може звернутися громадянин у разі порушення його прав державним органом», - підкреслив О.ПАСЕНЮК.