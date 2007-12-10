У Лондоні та Стокгольмі відбулися марші проти глобального потепління
12:17, 10 грудня 2007Права людини
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Буша розшукують за злочини проти планети
Кілька тисяч осіб провели в суботу демонстрації в Лондоні і Стокгольмі, закликаючи уряди всіх країн вжити термінових заходів щодо захисту клімату.
Як передає Reuters, демонстранти пройшли маршем в британській і шведській столицях з банерами, на яких було написано: "Скорочуйте гази, а не ліс!", "Справа краща за слово". Деякі тримали в руках велике фото американського президента Джорджа БУША з написом: "Розшукується за злочини проти планети".
За даними лондонської і стокгольмської поліцій, в акціях протесту взяли участь не більше 3-х тисяч людей. Організатори оцінюють кількість присутніх у кілька разів більше.
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