У Лондоні та Стокгольмі відбулися марші проти глобального потепління

Кілька тисяч осіб провели в суботу демонстрації в Лондоні і Стокгольмі, закликаючи уряди всіх країн вжити термінових заходів щодо захисту клімату.

Як передає Reuters, демонстранти пройшли маршем в британській і шведській столицях з банерами, на яких було написано: "Скорочуйте гази, а не ліс!", "Справа краща за слово". Деякі тримали в руках велике фото американського президента Джорджа БУША з написом: "Розшукується за злочини проти планети".

За даними лондонської і стокгольмської поліцій, в акціях протесту взяли участь не більше 3-х тисяч людей. Організатори оцінюють кількість присутніх у кілька разів більше.