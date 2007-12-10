774 мільйони дорослих не вміють читати і писати

В світі налічується 774 мільйони дорослих, які не вміють ані читати, ані писати. Про це йдеться в доповіді ЮНЕСКО, оприлюдненій в штаб-квартирі ООН, повідомляє Газета.ru.

Переважна більшість неписьменних - близько 35 % від загальної кількості- мешкає в Індії, Бангладеш, Бразилії, Китаї та Єгипті.

За умови збереження нинішніх тенденцій 72 з 101 країни, для яких були проведені розрахунки, будуть не в змозі до 2015 року знизити наполовину рівень неписьменності дорослого населення.

Під запитанням залишається введення до цієї ж дати загальної безкоштовної початкової освіти - ООН не вдається зібрати 11 мільярдів доларів, необхідних для реалізації поставлених об`єднаними націями завдань в подоланні неписьменності у світі.

Тому, за прогнозом ЮНЕСКО, 56 країн в світі навіть до 2015 року не зможуть охопити початковою освітою всіх дітей.