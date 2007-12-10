Рада Європи просить Україну ретельніше ставитися до прав дитини

Рада Європи закликає Україну пришвидшити запровадження міжнародних правових механізмів щодо захисту прав дітей.

Про це в інтерв’ю “Німецькій хвилі” сказала секретар Комітету експертів з питань сімейного права Ради Європи Мерет БХЕРЕГАРД.

За її словами, приєднання до конвенцій з реалізації прав дітей, про опікунство та про контакти з дітьми дають українській стороні великі можливості, аби захистити неповнолітніх відповідно до вимог міжнародного права. Однак не всі правові інструменти щодо захисту дітей Україна використовує в повній мірі, наголосила вона.

“Недостатньо лише ратифікувати якусь конвенцію. Необхідно ще й чітке виконання її положень. І не на папері, а на практиці. Ефективність цього ми побачимо за два роки”, - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Україна ратифікувала три з чотирьох існуючих конвенцій Ради Європи щодо дотримання прав дитини.

У 2009 році Рада Європи має намір розпочати моніторинг України з виконання конвенцій про права дитини.