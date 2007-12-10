10-00- Відбудеться міжнародний семінар «Регулювання он-лайн медіа: межі свободи слова та свавілля». Організатори - МГО «Інтерньюз-Україна», Рада Європи та Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України. Учасники: Томас Шнайдер, голова Правління групи спеціалістів з питань прав захисту людини в інформаційному суспільстві при РЄ, Богдан Манолеа, виконавчий директор Асоціації технологій та Інтернет Румунії; Павло Моісеєв, директор з правових питань МГО «Інтерньюз-Україна» (офіс МГО «Інтерньюз-Україна», вул. Ризька 15). Телефони: 448 44 40, (044) 501 92 03 або 8 067 944 71 20, dvozhova@internews.ua .