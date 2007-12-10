Карпачова співпрацюватиме із Представництвом ООН в Україні

17:09, 10 грудня 2007
Права людини
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Підписано договір

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА та координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ підписали Меморандум про партнерство між Уповноваженим ВР з прав людини і Представництвом ООН у рамках підготовки в Україні до 60-річниці Загальної декларації прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Ф.О’ДОННЕЛЛ повідомив, що меморандумом передбачено здійснити низку спільних програм і провести заходи впродовж 2008 року щодо просування у сфері захисту прав та свобод кожної людини.

У меморандумі йдеться, що сторони у своїй діяльності надаватимуть пріоритет спільним діям щодо ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів, ратифікації Конвенції ООН про захист трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей, співпраці у підвищенні рівня поінформованості щодо прав уразливих груп: ВІЛ/СНІД-інфікованих, людей з особливими потребами, безпритульних дітей, дітей-сиріт.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, підписання Меморандуму сприятиме об’єднанню зусиль на “системному рівні” у вирішенні багатьох питань.

За її словами, наступного року кампанія із захисту прав людини проходитиме під гаслом “Людська гідність і справедливість для всіх нас”.

*** Загальну декларацію прав людини було прийнято 10 грудня 1948 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Кожного року цього дня світова спільнота відзначає Міжнародний день прав людини.

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