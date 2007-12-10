В Україні оголошено лауреатів щорічної антипремії “Будяк року-2007”

Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини” оголосила лауреатів щорічної антипремії “Будяк року-2007”.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ, цього року антипреміями відзначені 5 номінантів.

Зокрема, володарями “Будяку року” стали перший заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ (“за незаконне насильство щодо засуджених”), голова Держдепартаменту України з питань виконання покарань Василь КЛИНЕЦЬ (“за абсолютну бездіяльність у випадку порушення прав людини”), Генеральна прокуратура України (“за абсолютну бездіяльність у випадку порушення прав людини”), народний депутат, член Партії регіонів, колишній голова Департаменту ресурсного забезпечення МВС Василь ГРИЦАК (“за найбрутальніше втручання в приватне життя громадян” та “за найбільш небезпечну законодавчу ініціативу”) та мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (“за незаконне обмеження свободи пересування”).

“Державна політика у сфері прав людина, якщо і є в державі, то вона безсистемна, хаотична та неефективна”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини” започаткувала щорічну антипремію “Будяк року” у 2006 році для привернення уваги громадськості до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в Україні протягом року. Кожна особа може номінувати на цю премію будь-яку особу з обґрунтуванням порушень нею прав людини та основних свобод. Обрання лауреатів здійснюється конкурсною комісією, до якої входять 9 відомих правозахисників та членів правління Української Гельсінської спілки з прав людини.